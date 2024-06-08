耿爽指中方歡迎更多國家支持　解決烏克蘭危機共識

中國常駐聯合國副代表耿爽周五（7日）表示，中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識是當前國際社會圍繞烏克蘭危機能夠形成的最大公約數，中方歡迎更多國家支持並加入共識。

耿爽當日在安理會審議烏克蘭問題時發言說，中方對烏克蘭戰火仍在延宕、人道局勢日益嚴峻、外溢風險持續顯現深表關切。中方呼籲衝突當事方保持理性克制，嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用基礎設施，同時呼籲當事方盡快恢復對話接觸，實現停火止戰。

耿爽稱，中方不是烏克蘭危機的製造者和參與者，自衝突爆發以來，中方始終堅持勸和促談，為政治解決烏克蘭危機作出積極努力。不久前，中國和巴西共同發表了關於烏克蘭危機的六點共識，強調對話談判是化解危機的唯一出路，呼籲各方共同努力推動局勢緩和降溫，同時呼籲各方加大人道援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

耿爽表示，烏克蘭第一副外長剛剛結束訪華，雙方就烏克蘭問題進行深入溝通，中方也向烏方詳盡介紹了六點共識。中方相信，六點共識符合大多數國家的共同期望。中方歡迎更多國家支持並加入六點共識，逐步擴大政治解決的積極勢頭，讓實現和平的前景更加光明。