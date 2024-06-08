【東方日報世界視線】北約允導彈襲俄　戰爭升級仍瀕敗

最近美國、法國及德國，都接受烏軍可以在哈爾科夫範圍，使用美、法的遠程導彈及制導火炮襲擊俄羅斯本土。雖然法國及德國政府申明，襲擊俄羅斯本土，一定要在俄國襲擊烏克蘭軍事目標的情況下，但美國智庫超級鷹派、曾任美國駐歐洲陸軍司令的本‧霍奇斯，就深信只有允許烏軍可廣泛襲擊俄本土軍事目標，才能使烏克蘭有對等的實力。而戰爭升級至俄羅斯與北約之間，可能引發使用核武的終極模式。

從俄羅斯的角度看，允許烏軍使用歐美武器襲俄，雖然不包括美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS），但可以是射程較短的導引多管火箭系統（GMLRS）、「海馬斯（HIMARS）」多管火箭系統，還有以無人機和無人艇攻擊俄本土及克里米亞。最大的問題是，這些武器系統的操作工程師及軍人，根本就是北約成員國的人，守護及圍觀的烏軍甚至連攻打甚麼目標也未必知情，無形中是北約已有軍隊在烏國境內參戰。俄羅斯總統普京上月底訪問烏茲別克斯坦，在首都塔什干的記者會上就已指出這點。

此外，隨着北約準備提供F16戰機及相應的裝備，其導彈及制導炸彈在烏國境內外的儲藏點，境內外執行任務的戰機、預警機及其停放地點，根據聯合國憲章，若北約開始用這種模式襲擊及威脅俄羅斯本土，已構成俄羅斯可合理自衞還擊烏國境內外的軍事目標。這也說明，至今德國仍拒絕向烏克蘭提供「金牛座」巡航導彈，就是不想派軍事人員在烏國境內外操作這些武器裝備，以免成為參戰及被俄國合理打擊的一方。

展開第5個總統任期的普京，先訪問中國，再訪問白羅斯，就是為了穩固與中國在經濟、與白羅斯在軍事方面的合作；而到訪烏茲別克斯坦，達成在烏國建造中亞地區第一座核電廠的協議，就是在穩固俄國政經形勢，以便展示實力，更有效應對俄烏戰爭。

相反，拜登即使允許烏軍使用美國武器打擊俄羅斯本土，也改變不了戰局，只能令烏克蘭處於半死不活的戰爭模式中。而歐盟已走向分裂，法國、德國有過半民眾要求停止援烏，意大利、土耳其、希臘、保加利亞、斯洛伐克及匈牙利，也加入反戰陣營。如今最令人關注的是，俄羅斯的新攻勢到11月美國大選時，會有多大的進展及政治籌碼。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻