聯合國將以軍及哈馬斯　列入全球侵犯兒童罪犯名單

聯合國秘書長古特雷斯將以色列軍方及巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯列入全球侵犯兒童罪犯名單。以色列駐聯合國大使埃丹形容這決定可恥。

埃丹指，他於當地時間周五（7日）被正式告知這決定。這份名單包含在一份關於兒童與武裝衝突的報告中，古特雷斯將於本月14日把報告提交安理會。報告涵蓋殺害及殘害、性暴力、綁架、招募及利用兒童、拒絕援助准入以及襲擊學校和醫院等侵犯行為。目前尚不清楚以色列、哈馬斯或巴勒斯坦回教聖戰組織因哪些違法行為被列入名單。

埃丹說，聯合國秘書長這決定深感震驚和厭惡，又形容以色列軍隊是世界上最有道德的軍隊，這決定只會幫助恐怖分子，獎勵哈馬斯。以色列外長卡茨指說，這決定將對以色列與聯合國的關係產生影響。總理內塔尼亞胡發表聲明指，聯合國加入支持哈馬斯的行列，把自己拉入歷史的黑名單。

聯合國上月稱，加沙至少有7,797名兒童在戰火中喪生。加薩政府媒體辦公室則表示，共約有1.5萬名兒童被殺。聯合國秘書長發言人迪雅里克批評，埃丹通過社交媒體，提前洩露報告內容令人震驚而且無法接受。