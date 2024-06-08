最高法院大法官財務申報　首認受金主款待

美國最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）首次於財務申報文件中，確認2019年前往印尼峇里島和加州索奴瑪縣期間，曾接受共和黨大金主克羅（Harlan Crow）款待，支付其食宿開支。

周五（7日）公開的2023年申報表中，托馬斯提出修改2019年的申報，加入2項遺漏申報項目，包括2019年7月前往峇里島和加州索奴瑪縣，先後接受克羅提供的5天飲食和住宿開支，聲稱當時提交申請時不慎漏報。他去年被媒體曝光多年來接受克羅的款待，卻從未在財務申報表中填寫有關行程，他早前曾稱與克羅夫婦是相識多年的好友，亦諮詢過法院人員意見，得知朋友間的私人接待行程毋須申報。

除托馬斯外，當局還公布另外8名法官去年的財務申報表，其中自由派大法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson）申報，曾接受女歌手Beyonce提供4張價值3,700美元（約2.9萬港元）的演唱會門票，以及總值1.25萬美元（約9.75萬港元）的藝術品，同時獲出版社支付近90萬美元（約702萬港元）的回憶錄出版收益。捲入政治風波的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）則如去年般，獲延遲90日申報。