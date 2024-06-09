【東方日報世界視線】軍事及經濟遏華　美偏離發展正軌

美國以政治意識形態主導中美博弈，希望一方面增加對中國的軍事威脅及圍堵，另一方面不惜違背經濟規律，以經濟制裁及破壞全球供應鏈，來遏制中國的經濟發展，被批評是偏離美國發展的正軌。

一些西方軍事專家認為，拜登政府比特朗普更錯估形勢，以及高估了美國和北約的軍事力量。特朗普的軍事、外交政策，是更明白到要與俄羅斯建立友好關係，使莫斯科在美國經濟及軍事打壓中國時，不會支持北京。拜登上台後，雖然加大了對中國的經濟制裁及封鎖，但為了保護自己及金主在烏克蘭的利益，不惜策動俄烏戰爭，企圖削弱甚至顛覆普京政府，以為成功後便可以更有效打壓中國。

可惜事與願違，美國夥同北約無法透過軍事支援烏克蘭打敗俄羅斯，更在俄國佔盡優勢、烏軍面臨潰敗之際，又出現以巴戰爭，使美軍自奧巴馬倡導「重返亞太」以來，首次出現在歐洲、日本、南韓、印度、澳洲裹足不前，面對中國更出現從未有過的劣勢。

經濟方面，深入認識西方及中國經濟、挪威的前氣候與環境大臣埃里克‧索爾海姆就指出，中國經濟發展比西方更快、更成功地，由傳統工業經濟模式轉型到綠色產業經濟，今天中國大量開發綠色再生能源，達總產量的60%，全國電動車佔比已達50%，電動公共巴士佔全球95%。

美國、歐洲及印度對中國綠色產業實行封鎖，以求保護落後於中國的太陽能板、風電設施及電動車，但它們要重拾競爭優勢，最大的障礙是欠缺龐大的本土市場來支持這類規模經濟產業。最佳的例子是中國不但不排斥，更引入美國電動車公司特斯拉到中國生產，以增強互補，並提供龐大的中國市場銷售，因此迫使中國電動車品牌與其競爭。

然而，拜登政府最近卻要對中國某些鋼鐵及鋁產品徵收25%關稅，對中國太陽能板及半導體徵收50%關稅，對中國電動車更徵收100%關稅，被經濟學家批評為極不智，因為這不但剝奪了美國民眾購買價廉物美產品的機會，更令受保護的本土產業欠缺競爭動力。

事實上，西方國家應開放及引入中國的技術和投資，才會有更好的發展前景。至於污衊中國「產能過剩」更是個大謊言，就像挪威三文魚，不正是因為產量過剩，才有價廉物美的商品暢銷全球？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻