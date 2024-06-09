以軍披露救人質過程　1名警方指揮官殉職

以色列國防軍上周六（8日）執行罕見拯救行動，從加薩地帶中部努塞拉特救出4名去年10月7日被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯擄走的人質。以色列官員披露行動過程，而在行動中有一名警方指揮官殉職。

以色列官員透露，情報機關最先發現25歲人質阿加曼尼（Noa Argamani）被扣押在努塞拉特一個市集區域附近的地面建築，之後有更多情報顯示其餘3名人質，包括21歲梅爾簡（Almog Meir Jan）、27歲科兹洛夫（Andrey Kozlov）及40歲齊夫（Shlomi Ziv）身處同一地段的另一幢建築物。以色列政府於過去數周制訂拯救計劃，並打造扣押人質建築物的模型來密集式訓練參與行動的士兵。總理內塔尼亞胡、防長加蘭特與其他國防高官上周四（6日）會面討論行動風險和可能局面，領導層當晚批准行動。至上周六早上，國防軍總參謀長哈列維和國家安全局局長巴爾在最後一刻「開綠燈」，行動於早上11時展開。

國防軍發言人哈加里表示，以色列特種部隊在軍方、情報機關及空中力量支援下，同步進攻兩幢目標建築物，人質均被鎖在由武裝分子看守的房間，士兵們成功突襲扣押阿加曼尼的建築，以軍攻入另一幢建築時與武裝分子猛烈駁火。以軍救出人質後，透過無線電通報「鑽石已到手」，鑽石是以軍對人質的代號，他們帶同人質離開建築物時遇到哈馬斯成員開槍和發射火箭彈阻撓，士兵以身作盾保護人質，戰機同步向地面的武裝分子開火。

獲救人質之後乘車離開，再分由兩架直升機返回以色列。同日下午1時30分，以色列政府宣布4名人質獲救的消息。一名警方指揮官在行動中受傷，他最終傷重不治。