東網直擊：法選民關注移民問題　盼歐洲團結應對挑戰

歐洲議會選舉在歐盟成員國如火如荼地舉行，今次結果將影響歐盟未來的政策立場。法國有民調顯示，該國民眾對今次選舉關注程度低，甚至認為「沒用」，有人坦言對歐洲議會運作一知半解，但知道極右黨派的聲勢大好。東網記者訪問法國選民，他們都說會在今次選舉投票，比較關注的是移民、經濟問題，坦言歐洲環境愈來愈複雜和不穩定，歐洲應團體應對。

居於大巴黎地區的費利普是一名花王兼保安，他說：「自己本來懶得登記做選民，投票有甚麽用？看來解決不了歐洲複雜問題，但妻子堅持不要自動放棄發聲權利，所以一起登記了，周日（9日）會去投票。」費利普較關注歐洲移民情況，尤其難民多年來不斷湧到，政府需要強硬控制。他認為難民其實很慘，受到戰火、貧窮和氣候問題摧殘，歐洲有必要幫助非洲解決問題，因為歐洲接收不了源源不絕的難民。對於經濟方面，他相信歐洲不應以每個成員國的主權為優先，法國近10多年的財政每況愈下，整個歐洲也不景氣，政府高層要面對現實，開源節流和積極發展，引入更多投資和為公民保就業，社會才得以安定。

任職藥業公司市場銷售員的帕古茨亦說不會放棄今次的投票機會，歐洲議會必有其功能，議員所作的決定都會影響人們生活。在今天愈來愈複雜和不穩定的世界，歐洲整體比一個國家獨自面對和處理問題挑戰較容易，故此人們應該繼續支持歐盟工作。她希望歐洲搞好經濟，減輕民眾生活負擔，人們工作安穩，不要發展成民不聊生的境況。她說：「我也想戰亂停止，世界和平，難民減少。」

駐法國記者呂靜儀報道