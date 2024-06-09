盧沙野批美歐對華關閉市場　致中國產能過剩

中國駐法國大使盧沙野近日就中歐、中法關係等議題接受《國際金融報》專訪，他指出近期歐盟對華採取多項貿易措施、推動「中國產能過剩」論調，說到底中法、中歐之間的經貿摩擦是產業競爭力問題，所謂「產能過剩」是徹頭徹尾的偽命題，美歐對中國關閉市場，中國的產能就「過剩」。

中國駐法大使館上周五（7日）刊出盧沙野的訪問內容，他認為中法應以兩國關係的戰略穩定性、前瞻性應對世界的不確定性，雙方在挖掘互利合作潛力、加速人文交流「雙向奔赴」上大有可為。中法將深化航太航空等傳統優勢領域合作，加強核能、創新、金融領域合作，拓展綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能等新興領域合作，共同防止「新冷戰」和陣營對抗，推動平等有序的世界多極化。目前全球經濟情勢複雜多變，中法合作存在廣泛共同利益和巨大合作空間，但同時面臨不少挑戰，應認識到中法合作的本質是優勢互補、互利共贏。

盧沙野指，如果放開競爭，中國綠色產業的產能不但不過剩，還顯得不足。美歐要實現去碳和能源轉型目標，沒有中國的產能是不行的，應協商妥善處理經貿分歧，照顧雙方合理關切。他還提到，歐盟對中國「去風險」、「降依賴」之說不絕於耳，首先必須弄清楚誰才是風險製造者，長期以來擾亂全球經濟秩序，為世界和平、穩定、繁榮帶來嚴重風險的是美國，不是中國。