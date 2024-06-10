【東方日報世界視線】印度發展障礙多　莫迪執政惹不滿

印度有逾14億人口，2023年平均年齡僅28歲，是一個可以享有巨大人口紅利的國家；而中國2021年時平均年齡是38.8歲，如今估計超過40歲。雖然印度不斷誇耀自己多年來都有7%至10%的高經濟增長，國際貨幣基金組織（IMF）亦估計，2024年印度國內生產總值（GDP）是3.9萬億美元，超越英國，位居美國、中國、德國、日本之後的第5位，可是，印度國內仍然有各種各樣的問題，阻礙發展。

最明顯的是高失業率。印度成年男性60%有穩定工作，女性只有36%，女性就業率遠比中國及西方國家低，印度女性通常17歲就結婚，婚後就職不足30%。而根據國際勞工組織最新報告，2000年印度35歲以下青少年失業率是35.2%，到2022年竟達65.7%的驚人數字。

阻礙印度發展的還有族群問題，首先是種姓制度。低種姓族群幾乎一無所有，在農村替地主工作，55%農村人口要借貸度日，他們在城市主要是做清潔及建築散工。低種姓族群基本上並無經濟條件供子女接受教育，結果是延續跨代貧窮。與此相關的是低種姓農村人口，如今有近億人遷移到城市做低薪工作，生活在沒有水、電及基本衞生設施的寮屋帳篷中。

其次是印度教與回教及少數宗教和族裔之衝突。總理莫迪所屬的、以印度教為中心的印度人民黨，不斷排斥全國二億回教人口，他今次大選籠絡印度教主流選民投票給他，其中一個承諾，就是若他當選，會控制回教勢力，特別是在東北部回教民眾較多地區。當地經常發生致命的宗教衝突，一些回教店舖在印度教重要節日甚至要關門，以免遭印度教暴民糾眾搶劫破壞及傷人。

莫迪最大的成就，是在他10年管治下，印度年收入在4萬美元以上的上層人口，增加了3倍，達到9,000萬人。然而，約10%人口控制80%的社會財富，窮人的生活並沒有多大改善。

印度的優勢是近年訓練出不少高科技人才，在電腦、醫療、藥物、環保等均有一定的研發水平，亦有野心進軍全球。有趣的是，印度進口商品價值超過出口，收支平衡要靠到國外工作的上層知識階層，以及到阿拉伯國家工作的低下勞動階層，來創匯填補。

今次大選，莫迪所屬的印度人民黨無法在國會單獨過半，席次少於2019年的上次選舉，間接說明民眾對莫迪執政的不滿正在增加。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻