烏克蘭：首次擊中俄羅斯蘇57隱形戰機

烏克蘭國防部情報總局周日（9日）宣稱，首次擊中一架俄羅斯蘇57隱形戰機，俄羅斯國防部暫未回應。

烏克蘭國防部情報總局指，俄羅斯阿斯特拉罕州阿赫圖賓斯克空軍基地內一架蘇57，於上周六（8日）的打擊中損毀。衞星圖片顯示，露天停機坪上的蘇57於上周五（7日）仍完好無損，但翌日周圍出現爆炸造成的坑洞和焚燒痕迹，相信曾受到火力打擊。阿赫圖賓斯克空軍基地位於俄羅斯南部，離烏克蘭前線589公里。烏軍同日在克里米亞展開行動，擊襲俄軍4艘快艇，其中兩艘沉沒。蘇57於2020年服役，是俄羅斯首款隱形戰機，數量只有32架。作為俄羅斯最先進戰機，蘇57可發射Kh59巡航導彈、Kh69隱形巡航導彈攻擊目標。

俄羅斯Telegram頻道「Fighterbomber」稱，阿赫圖賓斯克空軍基地受到無人機襲擊，其中3架到達基地。爆炸破片令蘇57受損，目前仍在評估能否修復；假如無法修復，將是蘇57首次戰損。另一個Telegram頻道「Russian Military Informant」批評，俄羅斯先進軍機缺乏足夠保護，質問難道機庫成本高於第5代戰機。