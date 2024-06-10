馬克龍政治豪賭解散議會　或孤注一擲阻極右治國

法國總統馬克龍領導的中間派政黨復興黨周日（9日）在歐洲議會選舉慘敗，他宣布解散法國國民議會令人驚訝。專家質疑此舉如同向大勝的法國極右政黨國民聯盟讓出政府控制權，是政治自殺行為。也有輿論認為馬克龍另有盤算，鋌而走險希望阻止國民聯盟始創人瑪琳勒龐領導國家。

馬克龍的顧問主張，解散國民議會讓選民明確選擇中間派或右翼民粹，幫助釐清混亂政治局勢，如同前總統戴高樂將軍在1968年五月風暴後解散議會。支持戴高樂的右翼陣營當時大勝，助戴高樂穩固執政。但法國資深政治評論員杜哈梅爾（Alain Duhamel）認為，法國深陷政治危機令馬克龍別無他選。

馬克龍提早國會選舉為冒險之舉，因復興黨現時的支持度落後，如該黨於選舉進一步流失議席，或被迫要從另一個政黨任命一名總理。分析認為，馬克龍打算迫使中右翼共和黨與復興黨聯手，保持執政地位。部分政治評論員懷疑馬克龍可能希望孤注一擲，讓國民聯盟贏得選舉並在危機時刻領導國家，從而令其聲望下降。馬克龍可能認為這是阻止瑪琳勒龐在2027年成為總統的最佳辦法。