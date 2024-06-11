蘋果發布會推自家AI系統　Siri與Chat GPT合作

2024年6月蘋果發布會於本港時間周二（11日）凌晨1時在美國加州總部舉行，歷時接近兩小時。一如預期，蘋果公司推出名為「Apple Intelligence」（AI）的自家人工智能系統，將支援iPhone、iPad及mac機。

AI會從語言、圖像、動作、私人內容等方面學習用家的使用習慣。AI所有操作都只會在用家手上的硬件進行，絕不會放上雲端處理，令用家對於私隱情報更安心。不過相對地，能夠支援AI的硬件亦有一定要求，只限A17及更先進的核心。

人工智能助理軟件Siri功能亦大提升，可以控制更多應用程式內功能，更可以跨應用程式工作。Siri亦將更靈活了解用家聯絡人情報，例如可以問：「我約了某人何時食飯？」，Siri會幫用家在短訊及電郵尋找相應資料，如果看到約會的時間地點，可再進一步問Siri關於車程、路線等情報。

另外，Siri將正式與Chat GPT合作，Siri會成為用家與GPT-4o之間溝通的橋樑，如有Siri自己解決不了的問題，就會向用家請示是否要向GPT-4o提問。