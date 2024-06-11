王毅與巴西及埃塞外長會晤　擴大各領域合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（10日）在俄羅斯下諾夫哥羅德會見巴西外長維埃拉。王毅指中巴關係應把握戰略性、增強互利性、彰顯全面性，朝着構建中巴命運共同體的方向共同努力，推動兩國發展戰略深度對接。

王毅表示，今年是中巴建交50周年，是兩國關係發展承前啟後的重要一年，中方始終將巴西置於中國外交優先位置，願同巴方一道，系統總結建交半個世紀以來的成功經驗，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新的台階，這符合兩國人民的願望，符合國際社會期待，也將為世界和平發展作出貢獻。王毅又指，中方重視巴西在拉美地區的重要影響力，願同巴方共同推進中國同拉共體和南方共同市場的合作。

維埃拉表示，巴方讚賞中方為推動金磚合作發揮積極作用，重視中國在國際事務中的影響力，支持中方提出的重大倡議；巴中在很多問題上立場相似，雙方共同發表關於政治解決烏克蘭問題的六點共識具有重要意義，巴方願同中方在聯合國、二十國集團，金磚國家等多邊平台繼續加強合作。

另外，王毅會見埃塞俄比亞外長塔耶。他指中方願以領導人重要共識為引領，深化全天候友誼，擴大各領域合作，推動雙邊關係取得更多成果，更好惠及兩國人民。塔耶表示，埃塞對中國懷有深厚的友好感情，兩國關係提升為全天候戰略夥伴，深受埃塞政府和人民歡迎。他指埃塞願學習中國發展經驗，並同其他非洲國家一道，推動中非合作取得更大發展。