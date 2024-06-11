西甲球會皇馬球迷涉辱華　華使館提嚴正交涉

西班牙甲組足球著名球會皇家馬德里近日爆出球迷辱華風波，本月1日歐洲聯賽冠軍盃決賽於英國倫敦舉行期間，一名中國博主採訪皇馬球迷時，對方竟用西班牙語唱出侮辱中國女性的歌曲。中國駐西班牙大使館周二（11日）回應指，皇馬個別球迷在採訪中發表辱華言論，言詞低俗、性質惡劣，對此深感震驚和憤怒，已第一時間向皇馬球會提出嚴正交涉。

據早前報道，中國博主當日在歐冠決賽賽後遇上皇馬球迷，其中一人對住鏡頭用西班牙高歌，當時一名同行者稱歌曲歌詞大意是贏了。影片傳到網上後，有懂西班牙語的網民表示，歌曲內容侮辱中國女性。更有網民指出，影片中唱歌的球迷是皇馬前主席桑斯（Lorenzo Sanz）的孫兒，其父桑斯‧杜蘭（Lorenzo Sanz Durán）現為皇馬官方評述員，惟該消息未獲球會證實。

事後該名中國博主分別向西甲和皇馬發電郵投訴和舉報。西甲方面回應稱，對其遭遇感到抱歉，西甲堅定致力於打擊仇恨犯罪，多年來通過提高認知、發現和報告等方式，一直領導着對抗種族歧視，目前已按此類事件的通常程序將事件通告給當局。皇馬表示，反對上述個別球迷不當言行，強調球會拒絕並譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的孤立行為，有違球會的價值和原則，絕不代表球會以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬重視並熱愛中國球迷，重視與中國的友好聯繫。