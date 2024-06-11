美勇敢之盾聯合軍演　雙航母分巡印太

勇敢之盾2024聯合軍演在菲律賓海進行。

美國上周五（7日）在印太地區啟動「勇敢之盾2024」聯合軍演，海軍航空母艦列根號和羅斯福號打擊群當天分別在南海和菲律賓海，與盟友艦艇編隊航行。列根號所屬第5航母打擊群指揮官紐柯克（Greg Newkirk）指，演習首次重點整合美軍與盟友，磨練並精確執行戰術，強化協同和殺傷力。

列根號上周五與美國海軍第七艦隊旗艦藍嶺號、神盾巡洋艦斯莫爾斯號、神盾驅逐艦希金斯號、佩拉爾塔號，以及日本自衞隊直升機護衞艦出雲號、神盾護衞艦羽黑號、潛艇迅鯨號在菲律賓海編隊航行。列根號第5艦載機大隊4架F/A-18超級大黃蜂戰機；兩架美國空軍B1轟炸機、4架F22戰機、4架F16戰機、1架RC135偵察機和1架KC46空中加油機，聯同日本航空自衞隊兩架F2戰機和2架F15戰機，展開空中飛越。

至於羅斯福號、神盾驅逐艦丹尼爾‧井上號、哈爾西號、羅素號、兩棲船塢登陸艦哈珀斯‧費里號，上周五與法國海軍護衞艦布列塔尼號、加拿大皇家海軍護衞艦蒙特利爾號過航南海，支援「勇敢之盾2024」聯合軍演。兩年一度的「勇敢之盾」聯合軍演始於2006年，今年是第10屆舉行，演習將於下周二（18日）結束。