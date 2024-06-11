新航客機遇湍流1死71傷事故　輕傷者獲賠1萬美元

新加坡航空上月從英國倫敦飛往樟宜機場、航班編號SQ321的波音777客機途中遇湍流，緊急迫降泰國曼谷機場，造死1死71傷。新航周一（10日）向該航班乘客發出通知，輕傷乘客將獲得1萬美元（約7.8萬港元）賠償，傷勢較重的乘客則可再商議金額。

新航周二（11日）在社交平台證實，前一天已通知受影響的乘客，將為他們提供賠償。貼文指，傷勢較嚴重的乘客可在身體情況良好並做好準備後，根據各自的具體情況，與航空公司商議符合他們的賠償金額。針對被證實傷勢嚴重、需長期醫療護理及要求經濟援助的乘客，新航也提出向他們預付2.5萬美元（約19.5萬港元）。

新航另將為所有乘搭涉事航班的乘客機票全額退款，包括沒受傷的人，所有乘客也將能按照相關歐盟或英國的條例獲得延誤賠償。該航空公司表示，已為所有離開曼谷的乘客每人提供1,000美元（約7,800港元）應付即時開銷，同時為受傷乘客支付醫藥費，安排他們的親人飛往曼谷。事發時機上搭載211名乘客，很多來自澳洲、英國和新加坡，另有18名機組人員。