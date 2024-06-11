蘋果公布OS系統更新內容　Vision Pro將在港開售

美國蘋果公司於本港時間周二（11日）凌晨在加州總部舉行2024年全球開發者大會，期間介紹多款產品新功能，除了首推名為「Apple Intelligence」的人工智能系統外，還公布iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11和visionOS 2等作業系統增添的新功能。此外，會上亦宣布Vision Pro將首度在美國以外的其他地區發售。

iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia除了可引入Apple Intelligence使用外，還添加不少提升便利性及使用體驗的功能，如iOS 18的應用程式圖標新增了深色模式，用家亦可將圖標自定義成與桌布相符的色調，還可將個別應用程式上鎖或隱藏，而用戶必須再登入以FaceID等形式登入，才會顯示上鎖程式的內容；iPadOS 18則終於能使用官方計數機的應用程式，並連同Math Notes推出，另增添了智能手寫功能，能自動改善用家在iPad上書寫的筆迹；macOS Sequoia則新增了iPhone Mirroring功能，能在mac機上直接顯示iPhone畫面，用家可直接在mac機操作iPhone裏的應用程式。

大會還介紹了watchOS 11的新功能，包括增加training load功能，用家可自定每日訓練強度，同時增加負責統計心跳及血液含氧量等數據，並在強度與平常偏差太大時作出提示。visionOS 2同樣增加多種新功能及應用程式，如增加手勢操控功能、Mac的虛擬顯示器增加至可用2個4K顯示器，形成超闊畫面。

另一方面，大會宣布今年2月起僅在美國發售的混合實境頭戴式裝置Vision Pro，將於香港時間周五（14日）上午9時起在內地、香港、日本及新加坡提供預訂，並於本月28日起發售，澳洲、加拿大、法國、德國及英國顧客同日亦可開始預訂。