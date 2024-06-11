韓美接近完成應對朝核攻擊指南　將首度模擬演習

韓美核諮商小組第3次會議周一（10日）在位於首爾龍山的國防部舉行，雙方通過該會議事實上完成有關韓美戰力聯合應對北韓核攻擊的《共同指南》制訂工作。在今年8月舉行的乙支自由護盾演習中，韓美將首次模擬北韓發起核挑釁的情況實施核作戰演習。

南韓國防部國防政策室室長趙瑲來和美國國防部負責太空政策的代理助理部長納蘭（Vipin Narang）各自率團與會，會後發表聯合公報及上述內容。雙方一致認為，《共同指南》將為韓美通過一體化的延伸威懾體系加強合作奠定堅實的基礎。該指南包含防範北韓核攻擊、發生核攻擊時的應對方案，韓美執行核作戰任務相關演習、實戰教材、交流體系，以及統一運籌南韓常規戰力和美國核戰力的內容。

韓美決定利用跨部門演習、國防和軍事部門之間的桌面演習等，演練韓美核諮商小組任務。兩國討論了提高美軍戰略武器訪韓頻度、韓美動員核與常規武器進行演練等方案，也談及共同策劃及執行有關統一運籌兩國核力量與常規戰力的方案，並重申韓方為美方執行核作戰提供常規戰力支持有望切實加強兩國共同遏制和應對朝核威脅的能力。

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