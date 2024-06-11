美國務院解禁　允烏克蘭亞速旅使用美援武器

美國國務院周一（10日）宣布，將撤銷烏克蘭國民警衞軍亞速旅長達10年禁用美援武器的限制。惟國務院發言人拒絕透露制裁解除時間，以及亞速旅是否已接收美國武器。

聲明指，美國國務院全面審視後，烏克蘭第12特種亞速旅已通過《萊希法》審查，沒有發現侵犯人權證據。亞速旅前身是2014年成立的亞速營，此前禁止參與美軍組織的訓練，烏克蘭官員視爭取撤銷禁令為首要任務，他們主張假如亞速旅獲得美國裝備，前年防守馬里烏波爾亞速鋼鐵廠時可更有效作戰。與美國國務院審查程序不同，美國撥款法案禁止亞速營接受美援。有美國官員表示，亞速營結構有別於2015年納入烏克蘭國民警衞軍的亞速旅，因此限制並不適用。《萊希法》前美國佛蒙特州聯邦參議員萊希（Patrick Leahy）起草及命名，禁止美國向有明確侵犯人權證據的外國部隊提供軍事援助。

亞速營於2014年起參與頓巴斯戰爭，核心戰士是極端民族主義、新納粹主義組織活躍成員和前成員，同時包括極右翼足球流氓。亞速旅不少成員曾展示象徵納粹主義的紋身和標誌，並使用帶有狼鈎圖案的旗幟，它是二戰德國黨衞軍第2裝甲師的代表符號。亞速旅前年在亞速鋼鐵廠向俄軍投降，目前仍有逾900名俘虜留在俄羅斯。去年有超過5,000名新兵加入亞速旅，他們由亞速鋼鐵廠之役的幸存者面試和訓練。