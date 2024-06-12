金磚同發展中國家外長對話會　王毅批有國家搞單邊制裁

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（11日）在俄羅斯下諾夫哥羅德出席金磚國家同發展中國家外長對話會（金磚+），金磚10國與泰國、越南、白羅斯、古巴等12個發展中國家交流。王毅就發展中國家於變局中開新局、在危機中育新機提出3點看法，包括維護普遍安全，攜手應對挑戰；堅持發展優先，匯聚進步合力；堅持公平正義，完善全球治理。

王毅會上提到，烏克蘭危機和加薩衝突延宕，網絡安全、氣候變化等挑戰接踵而至，個別國家為維護單極霸權地位，糾集盟友大搞單邊制裁、高築保護主義壁壘，把經濟金融手段工具化武器化，新興市場和發展中國家群體性崛起，極大推動了世界多極化進程，「全球南方」不再是沉默的大多數，而是覺醒的新力量。在烏克蘭問題上，中方主張在條件成熟時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正的國際和會；在巴勒斯坦問題上，中方堅定與阿拉伯國家站在一起，全力爭取加薩地區立即永久停火，實現巴勒斯坦獨立建國。

王毅認為，全球性挑戰需要國際社會共同應對，分裂沒有出路，要恪守安全不可分割原則，尊重各國主權和領土完整，堅持政治解決熱點問題，推動以對話解爭端。他亦提出，共同反對將經濟問題泛政治化，維護全球產供鏈穩定暢通；並捍衞真正的多邊主義，歡迎更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。王毅當日另會見泰國外長瑪里，並與其他與會外長交流。