辛偉誠競選政綱承諾減稅　提中俄朝伊安全威脅

英國下月4日舉行大選，執政保守黨黨魁、首相辛偉誠周二（11日）公布競選政綱，承諾一旦當選將會減稅，重點削減國民保險。他亦談及國防、移民和邊境管控、能源、經濟、社會等領域的安全議題，承諾向英格蘭每個家庭推出新的能源效率票券計劃，並再次提到俄羅斯、中國、伊朗和北韓的安全威脅。

辛偉誠表示，中俄伊朝組成的「威權國家軸心」企圖讓世界更不穩定，目前面臨的威脅日增，包括在歐洲的戰爭、中東的動盪局勢以及中國在南海展示軍力。他強調，安全是國家成功的重要條件，政府因而宣布將在2030年或之前提高國防預算至國內生產總值的2.5%，將是冷戰結束後最大增幅，資金來自削減公務員人數等。他又重申將推動新型態的「國民役」，增加集體歸屬感和使命感，確保危機發生時所有人立場一致。

其政綱另提出，在2030年或之前每年減稅172億英鎊（約171億港元），國民保險供款率調低2個百分點，向自住房屋首購人士提供優惠的印花稅免稅額度，而且不會提高入息稅和消費稅。辛偉誠亦承諾將移民人數減半，並逐年下調。在野工黨將於周四（13日）公布競選政綱，其民調支持度目前大幅拋離保守黨。