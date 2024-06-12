回應美國對台軍售　國台辦促停止武裝台灣　

國台辦發言人陳斌華周三（12日）回應美國日前批准3億美元（約23.4億港元）對台軍售案，以及有傳美國國防部成立「秘密小組」加速對台軍援協調。他敦促美方停止售台武器，停止武裝台灣。

陳斌華表示，不管是「軍售」、「軍援」還是其他甚麼名目，都是想把戰火引向台灣，用心險惡。中方敦促美方停止售台武器，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。民進黨當局妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍。陳斌華重提，賴清德「5·20」講話是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」，引發了島內各界對未來4年台海形勢更加緊張動盪的憂慮。他指出，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台島內主流民意。賴清德當局自說自話、欲蓋彌彰，再次證明其是島內主流民意的背叛者。

針對台軍警告，只要解放軍攻擊在航機艦、設施，以及任何飛航實體未經許可進入12海里「空、海域」，台軍就可以行使自衞權反擊。陳斌華強調，台灣是中國的一部分，何來所謂「自衞權」？民進黨當局妄想給維護捍衞國家主權和領土完整的正義行動「劃線設禁」，完全是不自量力。嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。