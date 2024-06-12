最舊基督教抄本之一　390萬美元拍出

全球現存最古老書籍之一、基督教早期歷史重要作品《克羅斯比-舍延抄本》，周二（11日）在英國倫敦拍賣行佳士得以390萬美元（約3,042萬港元）高價拍出。該抄本可追溯至公元4世紀中葉的埃及，罕有展現基督教早期於地中海傳播，以及古書籍從捲軸過渡至裝訂製作的歷史。

《克羅斯比-舍延抄本》推算於公元250年至350年間，在埃及最早基督教修道院之一帕科米烏修道院（Pachomian Monastery），由抄寫員抄成亞歷山大圖書館的書籍，歷時約40年完成。抄本總共104頁，內容以古埃及科普特語寫成，5篇文本包括收錄至舊約聖經的《約拿書》、《彼得前書》、次經《馬加比二書》部分章節；談論猶太教逾越節與基督教復活節的講道，以及另一篇簡短講道。

該抄本多年來隱沒於埃及的乾涸沙土，直至1952年在迪什納（Dishna）附近被當地農民掘出，與其他20多部抄本一同出土。它們之後被運出埃及，其中《克羅斯比-舍延抄本》輾轉落入挪威手稿收藏家舍延（Martin Schoyen）手中。拍賣行資深專家多納多尼（Eugenio Donadoni）認為，該抄本是為基督教復活節慶典而編纂的文本匯編，展示當年基督徒探索如何在猶太教社區自處。