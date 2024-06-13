華盼與新西蘭　打造全面戰略夥伴關係升級版

中國國務院總理李強周三（12日）下午乘包機離開北京，對新西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式訪問，周四（13日）早上抵達惠靈頓國際機場，開始首站訪問新西蘭。他表示，期待與新西蘭領導人和各界人士討論中新關係和共同關心的問題，推動兩國各領域交流合作持續深化，打造中新全面戰略夥伴關係升級版。

李強表示，中新關係始終走在中國與發達國家關係前列，兩國在貿易、投資、旅遊、科技、人文等領域合作取得豐碩成果，此訪是為延續傳統友好、促進互利合作、推動共同發展而來，相信在雙方共同努力下，中新關係一定能迎來更美好明天。新西蘭總理盧克森較早前表示，李強此訪是企業達成協議的機會，與中國有大量合作領域，特別在貿易、能源、氣候變化等方面，雙方也會討論有分歧的議題。

李強之後將訪澳洲阿德萊德等地，當地一對熊貓即將歸還中國，但當地人希望牠們能繼續留下，或由其他熊貓取代。澳洲總理阿爾巴內塞則認為，此訪顯示兩國關係已穩定，儘管兩國在太平洋地區爭奪影響力，國防力量也有過緊張遭遇。