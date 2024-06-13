劍指美軍演　華3艘萬噸驅逐艦南海訓練6天

美國近日在印太地區啟動「勇敢之盾2024」聯合軍演、航母列根號和羅斯福號打擊群在南海和菲律賓海跟盟友艦艇編隊航行之際，解放軍周三（12日）發布消息，南部戰區海軍某驅逐艦支隊近日組織3艘055型導彈驅逐艦和1艘052C型導彈驅逐艦組成訓練編隊，赴南海某海域重點圍繞艦艇編隊對海突擊、對潛作戰、單艦防空等訓練內容，展開跨晝夜長航時實戰化訓練，檢驗多項戰法訓法運用成效。

由萬噸海軍055型導彈驅逐艦咸陽號、遵義號、延安號以及052C型導彈驅逐艦海口號等多型主戰艦艇組成的艦艇訓練編隊，抵達南海目標海區後，展開快速機動並佔領有利陣位，組成綜合防禦隊形，各作戰系統進入一級戰鬥部署。第一輪射擊完畢，各艦迅速調整射擊陣位，再次對目標展開集火攻擊，延安號主炮率先開火，並實現較高命中率。海口號其後演練對空預警探測戰位發現多個不明空中目標向編隊襲來，編隊指揮員迅速下達抗擊指令，與遵義號組織雙艦協同擊落空中目標。

在這場持續6天5夜的跨晝夜長航時協同訓練中，3艘055型導彈驅逐艦亦開展海上模擬補給訓練，全面檢驗艦艇戰時補給能力。訓練中由咸陽號模擬補給艦，為另外兩艘大型驅逐艦補給。下達補給命令後，編隊艦艇迅速調整航道，遵義號和延安號加速佔領咸陽號左右側補給陣位，3艦同速同向航行後開始模擬補給，並在短時間內安全完成。