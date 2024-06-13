馬斯克爆性醜聞　SpaceX前員工集體告非法解僱

美媒周四（13日）報道，美國太空探索科技公司（SpaceX）行政總裁馬斯克曾與多名女員工發生性關係，包括一名實習生。另有前員工周三（12日）集體向SpaceX及馬斯克提告，稱公開對方在職場的性騷擾行為後，遭下令開除。

報道訪問近50人並引述多個電郵、訊息及其他文件，指馬斯克曾與SpaceX一名比他小20多歲的女實習工程師約會，並發生性關係，分手後仍保持聯繫。至2017年，馬斯克聯絡女方聘請她為高層，之後想與她復合被拒，仍經常傳訊息，女方最終於2019年離職。另有多名女子披露曾遭馬斯克求歡，其中一名前員工稱協商離職補償金時，馬斯克要求她為他生孩子。

8名前員工周三在加州法院對SpaceX與馬斯克提告，稱遭非法解僱。他們表示，前年發表公開信關切公司性騷擾與歧視女性問題後，其中4人翌日便遭開除，其他人接受內部調查後亦遭開除。他們正尋求賠償，但具體金額未明。馬斯克暫未回應指控，但SpaceX女總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）反駁報道，形容是徹底誤導的敍述，將全面調查所有申訴並採取適當行動。