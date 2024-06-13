歐盟向華電動車加徵關稅　挪威拒跟隨

歐盟委員會周三（12日）宣布，將對從中國進口的電動車加徵最高38%關稅。作為電插式汽車的先驅，挪威表示不會跟隨歐盟的行動。

挪威財政大臣韋杜姆表示，不會跟隨歐盟對中國電動車徵收臨時反補貼稅，他指徵收關稅「與本屆政府既無關係，也不可取」。中國駐挪威使館經濟商務參贊陳文林介紹，目前有近10家中國新能源汽車企業登陸挪威，銷量最好的是沃爾沃、極星、名爵等有歐洲「血統」的中資品牌，紅旗、蔚來、小鵬等品牌所佔市場佔有率也逐漸增加。

挪威公路聯合會數據顯示，超過12%進口的電動車是由中國品牌製造。根據統計，在2023年挪威的汽車銷售排行榜上，特斯拉、豐田、福斯分別位居新車銷售前三位，有中資背景的車企品牌中，沃爾沃進入前10名，名爵、極星，比亞迪進入前20名。

中國外交部發言人林劍周四（13日）在例行記者會上指，中方有必須捍衛世貿組織規則和市場原則，以及必須維護中國電動車產業和企業的合法權益，為此將堅決採取一切必要反制措施。另有關歐盟發布對華電動汽車反補貼調查初裁披露，林劍強調，這是典型保護主義行為，無視客觀事實，不顧世貿規則，只會損人害己，敦促歐方認真傾聽各界的客觀理性聲音，停止將經貿問題政治化，避免損害中歐互信和對話合作。