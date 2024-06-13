美軍上校：烏發射愛國者導彈　擊落俄預警機

美國陸軍上校克萊門特（Rosanna Clemente）上周在一個研討會證實，烏克蘭於年初發射愛國者防空導彈，擊落一架俄羅斯A50預警機。

美國野戰炮兵協會2024年度火力研討會日前召開，作為第10陸軍防空和導彈防禦司令部助理參謀長的克萊門特，出席小組研討會。她表示，烏克蘭目前可能運用一個愛國者導彈營，保護靜態場所和關鍵基礎設施，其他一些愛國者導彈四處機動。

克萊門特形容，地對空導彈伏擊是其中一個她服役22年以來從未見過的歷史性事件。烏克蘭使用德國捐贈的機動性極強愛國者系統，因為系統安裝在卡車上，便於四處機動，部署在接近烏軍前線地區，盡可能靠近目標發揮最大性能，於今年1月時與首架A50交戰。

操作機動式愛國者系統的烏軍士兵，去年4月在波蘭接受美軍及德軍訓練。克萊門特透露，德軍士兵會在半夜把烏軍士兵叫醒，行軍至一個模擬防空作戰地點，然後再次行軍。烏軍一個月後首次防空伏擊，擊落一架沿俄羅斯邊境線飛行的俄軍蘇27戰機，同年12月22日更一日內擊落3架蘇34戰鬥轟炸機。

A50於1月14日晚上被擊落之際，俄軍一架伊22M空中指揮機疑似受到防空導彈攻擊而受損，機尾布滿破洞。兩機當時可能身處亞速海西部空域，只有伊22M返回基地。第二架A50於2月23日晚上在亞速海上空爆炸解體，烏克蘭事後宣稱發射S200遠程防空導彈擊落。