英制裁5華實體　中國使館堅決反對

英國政府周四（13日）宣稱為打擊普京的戰爭機器，將對多國實施50項新制裁，其中包括5間中國實體。中國駐英國大使館發言人表示，英方有關制裁是沒有國際法依據的單邊主義行徑，中方堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

發言人指，在烏克蘭問題上，中國的立場是勸和促談，堅定不移，一以貫之；為此，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的六點共識，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道主義援助、反對使用核武器、反對攻擊核電站、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

發言人續批評，英國政府罔顧國內國際民意，不斷火上澆油，助長戰事延綿不絕、生靈塗炭，致使和平更加遙遙無期；英方不但沒有反思自己的惡劣行徑，反而羅織罪名制裁中國及其他國家企業，這充分暴露了英方的虛偽嘴臉。

中方敦促英國政府立即糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁；中國政府將採取堅定有力措施維護中國企業合法權益。中方正告英方，任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。