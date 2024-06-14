G7同意用俄國被凍結資產獲利　向烏貸款

七大工業國集團（G7）成員國領袖周四（13日）同意，將運用俄羅斯被凍結資產的獲利，來提供烏克蘭新一筆500億美元（約3,900億港元）的貸款。

G7峰會正在意大利普利亞進行，烏克蘭總統澤連斯基在意大利總理梅洛妮邀請下，參與一場針對烏克蘭戰爭的特別會議。與會者還包括美國總統拜登及法國、德國、加拿大、日本、英國的領導人。

德國總理紹爾茨形容，七國集團領導人就利用俄羅斯資產向烏克蘭提供貸款達成協議是歷史性的一步，並且是非常堅定的承諾，也讓烏克蘭人有勇氣採取必要的行動來捍衞自己的獨立和主權。紹爾茨又認為，協議也是向俄羅斯總統普京發出的明確信號，表明他不能夠因為一些支持烏克蘭的國家正面臨財政問題而簡單地利用局勢並希望能夠成功贏得這場戰爭。

澤連斯基感謝其他領導人的支持，並指這些支持將用於防禦和重建上。然而他也敦促盟友應更進一步，實際沒收被凍結的俄羅斯資產。歐盟至今仍排除此一選項，擔心這麼做會干擾國際市場穩定。

歐盟委員會主席萊恩亦對七國集團同意利用俄羅斯資產向烏克蘭貸款表示讚賞，認為是不單止向烏克蘭亦向俄羅斯發出強烈信號，表明西方將持續支持烏克蘭爭取自由的鬥爭，而普京不會取得勝利。