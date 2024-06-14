波音787飛機螺絲上錯　或需重新安裝

美國飛機生產商波音安全問題不斷，周四（13日）再有知情人士披露，波音廠房內部分787夢想型飛機，每架機身都有超過900個螺絲未正確扭緊，可能要重新安裝。波音同日證實正調查有關問題，強調不影響現役飛機飛行，對新機交貨影響有限。美國聯邦航空局（FAA）局長惠特克周五（14日）將視察涉事波音工廠，聽取現場人員意見。

英國傳媒報道，有缺陷的飛機來自南卡羅萊納州波音787工廠，該工廠負責把787外殼的輕質碳纖維複合材料蒙皮，連接至機身骨架縱樑。問題在於機身上螺絲時，螺栓是從螺絲釘頭一側被扭緊，而非螺絲帽一側。問題螺絲平均分布在787機身中部兩側，波音目前不擔心飛行安全問題，但正努力了解問題起因，並將在調查結束後決定有關機身是否需要重新安裝。

波音證實，787團隊正檢查部分未出貨787飛機機身側面扣件，以確保它們符合工程規範，強調是花費必要時間確保所有飛機交貨前達標。波音正與客戶和FAA密切合作，隨時通報最新情況。FAA發表聲明證實，波音已披露部分787飛機機扣件可能安裝不當，當局正調查，並與波音密切合作以確定適當跟進行動，確保波音生產系統立即改進。

阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月5日飛行途中艙門飛脫，調查顯示艙門螺絲可能丟失，波音同月通知供應商檢查MAX 9系列客機，說明確保螺絲正確扭緊的指引。飛行紀錄網站Flightradar24顯示，波音787夢想型飛機仍然繼續出貨，一架787-10飛機周三（12日）飛往歐洲客戶處交貨。