烏克蘭和平峰會前夕　華推動替代方案

烏克蘭問題和平峰會本周末在瑞士舉行，討論由烏方提出、要求俄羅斯全面撤軍的和平方案。英國傳媒周四（13日）報道，缺席峰會的中國正游說各國政府支持其替代方案，由俄烏雙方參與討論，更指已獲多個發展中國家支持。烏克蘭總統澤連斯基同日指，如果北京有其他看法，大可準備替代方案。

中國與巴西上月共同發布六點和平共識，呼籲召開國際和平會議，在俄羅斯和烏克蘭都承認的適當時間舉行，各方平等參與，公平討論所有方案。外交官指，中國近期通過與到訪外國政要會面、通電和在通訊平台向外國使團留言，游說西方國家支持中國版和平方案。外交官形容是針對瑞士和會的「暗中杯葛」，不過中國未公開批評瑞士和會，也未直接要求各國缺席或投棄權票。

目前有90個國家和組織報名參加瑞士和會，比澤連斯基本月初公布的107個減少。中國早前表明缺席和會後，澤連斯基指摘北京幫助俄羅斯破壞會議。澤連斯基周四與美國總統拜登簽署安全協議的記者會上，稱獲中國領導人保證不會向俄羅斯出售武器，烏克蘭將以此判斷對方是否值得尊敬。他又指，若烏克蘭政府和中國在和平問題上意見一致，雙方就可以對話。