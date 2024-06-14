日本核燃料開發公司檢查紀錄造假　長達14年

日本原子能規制委員會周三（12日）公布，位於茨城縣大洗町的日本核燃料開發公司長期以來多次在設備檢查紀錄等方面存在違規行為，最長達14年之久。該公司周四（13日）舉行記者會，就事件向公眾道歉。

據報道，該公司在含有放射性物質的廢液處理罐和建築物的供排氣設備等5個設備檢查中，存在未實際檢查、虛假記錄檢查內容的違規行為，被原子能規制委員會作出4個等級中嚴重程度倒數第二的評估。茨城縣原子能安全對策課表示，以前曾就相關問題作出嚴重警告，但該公司卻未糾正，將要求其提交報告並嚴肅應對。大洗町亦要求該公司，提交關於原因和防止再發措施的報告。

日本核燃料開發公司社長濱田昌彥在記者會上表示，給大家造成不安和擔心，非常抱歉。該公司稱，放射性廢液罐和管理氣壓的警報器等2009至2022年度曾進行違規檢查，2021年發現管理區域內的火災報警器長達21年未檢查過，全部與同一名前負責人有關。前負責人受到懲戒處分，已於4月30日主動離職。濱田等人主動退還部分報酬，前負責人的上司等被嚴重警告。