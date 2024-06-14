全韓778處發現朝空飄氣球　議員憂危及民眾安全

南韓國會行政安全委員會所屬議員楊富男周五（14日）披露一份資料，當中顯示從上月28日至周一（10日），全境共778處發現北韓飄來的垃圾氣球。他認為，如對因向朝散布傳單引發北韓空投垃圾氣球的惡性循環置之不理，將進一步危及國民生命安全，呼籲政府積極研究針對對朝散布傳單的行政措施。

資料顯示，上月28日至29日第一次共在78處發現北韓空飄氣球，本月1日至2日第二次共354處，上周六（8日）至周一的第三和第四次共346處。按地區分布來看，首爾市、京畿道、仁川市和江原道地區在北韓先後四次空飄氣球時，均觀測到有氣球降落，忠清道、全羅北道、慶尚北道等地也觀測到相關氣球。

據推測，北韓期間共投放逾1,600個氣球，對南韓車輛、住宅、商業建築和塑料大棚等造成不同程度破壞。警方接報後立即進行現場保護，並由軍方負責收集氣球，再移交給相關機構精密分析。北韓曾於2016年1月至5月、7月和10月，2017年2月以及2018年1月和3月對韓空飄氣球，相較之下今年在短時間內集中空飄氣球，受影響範圍也更廣泛。

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