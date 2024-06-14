韓美副外長商普京或訪朝　反對危及地區穩定

南韓外交部周五（14日）表示，外交部副部長金烘均當天上午與美國副國務卿坎貝爾通電話，討論俄羅斯總統普京下周訪朝可能性、韓美同盟、地區及全球事務。南韓統一部同日呼籲俄朝在遵守聯合國安理會合作原則的前提下，向有助推動朝鮮半島和平穩定的方向開展交流合作，並呼籲俄羅斯作為安理會常任理事國盡職盡責。

金烘均向坎貝爾說明韓方立場稱，普京訪朝不應帶來強化朝俄軍事合作的結果，這違反安理會決議，危及地區和平穩定。坎貝爾表示，美方全力支持韓方立場，並對普京訪朝可能帶來的地區不穩定和挑戰深有同感，希望雙方就此持續緊密合作。雙方商定今後密切關注相關動向，並保持緊密合作，嚴正應對朝對韓挑釁以及招致地區緊張局勢的行為。

對於普京訪朝期間北韓舉行閱兵式的可能性及會談議題，南韓統一部副發言人金仁愛周五表示，政府正密切關注與閱兵式相關的報道和動向，但不會預判雙方議題。統一部長金暎浩同日稱，北韓的社會主義配給制度已完全崩潰，當地居民紛紛前往私營市場謀生，推動內部市場化加速。

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