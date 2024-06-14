工黨公布政綱 不向勞動階層開刀加稅

繼保守黨後，英國在野工黨周四（13日）亦公布下月大選競選政綱，包括承諾不向勞動階層開刀加稅等，黨魁施紀賢揚言結束當地充滿姿態及噱頭絕望時代。最新民調顯示，工黨目前支持度高達37%排榜首，保守黨繼續維持18%左右。

工黨政綱以《改變》為題，內容包括振興經濟、推動潔淨能源、加強街頭治安、打破障礙、改革國家衞生事務局（NHS）及重新連接北約等國際組織。在經濟方面，工黨承諾不會加徵勞動階層稅項，只向能源企業、私營學校、在國內生活外國富人等開刀，藉此增加約85億英鎊（約844億港元）稅收。

至於外交方面，工黨批評保守黨過去14年來在對華政策並不一致，只要上台就會透過長期戰略部署應對兩國關係，包括在能夠合作範疇合作、在需要競爭層面競爭、在須挑戰地方挑戰等。

施紀賢同日到訪曼徹斯特時重申，工黨政府將停止目前混亂狀態，翻開全新一頁，開始重建國家。民意調查機構YouGov發布最新民調顯示，由脫歐領軍人物法拉杰（Nigel Farage）領導改革黨目前支持度達到19%，甚至比起保守黨更高。