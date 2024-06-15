司法部拒起訴加蘭藐視國會　眾院將訴諸法庭

美國司法部長加蘭拒絕配合國會交出總統拜登涉不當處理機密文件案的調查錄音，眾議院周三（12日）通過決議判定加蘭藐視國會。但司法部周五（14日）表示，不會以藐視國會罪起訴加蘭。眾議院議長約翰遜表明將訴諸法庭，執行對加蘭的傳票以獲得相關錄音。

司法部向約翰遜致函表示，加蘭拒絕向國會交出上述錄音的行為不構成犯罪，並援引該部門長期立場和統一做法，即不起訴那些因總統聲明行使行政特權而不遵守國會傳票的官員。助理司法部長烏里亞特（Carlos Felipe Uriarte）在信中指出，無論哪一黨的人擔任總統期間，在總統聲明行使行政特權同類情況下，司法部都曾拒絕過以藐視國會罪起訴官員，因而不會將國會認定加蘭藐視國會的決議提交大陪審團或作出起訴。

約翰遜回應指，這一回應是「可悲地可以預見的」，並指出該部門曾以藐視國會罪積極起訴前總統特朗普的盟友班農和納瓦羅。約翰遜批評，這是拜登政府為他們帶來兩極司法體系的又一例子，表明將向檢察官證明藐視國會的報告，並採取行動在聯邦法院執行對加蘭的傳票。