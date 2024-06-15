李強今訪澳　或宣布允澳洲公民免簽赴華15天

中國國務院總理李強周六（15日）將由新西蘭轉抵澳洲，開展為期4天的訪問，是7年來首次有中國總理到訪當地。中方料將宣布允許澳洲公民免簽證入境中國15天，亦可能再向澳洲借出新一對大熊貓，並尋求澳洲支持中國申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。

澳洲傳媒報道，中方其中一個「重要姿態」料將是上述免簽措施，繼法國、德國、新西蘭等其他12國後再作出類似安排，因應外國遊客減少，希望進一步刺激中國旅遊業。中方亦可能會宣布進一步推動「熊貓外交」，在阿德萊德動物園一直未能生育的大熊貓「網網」和「福妮」租借期滿後，派出一對生育能力較強的熊貓代替。訪問珀斯的鋰礦期間，李強料將強調澳洲持續供應鐵礦石等自然資源的必要性。

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）敦促澳洲總理阿爾巴內塞，在會見李強時「擦亮眼睛」，認為中方在工作層面引誘他國政府參與的活動從不會取得實際進展，故要保持警惕。澳洲前內政部副部長佩蘇略（Michael Pezzullo）則警告，工黨對穩定與華關係的專注，可能讓北京更膽大妄為。