澳洲下月起　禁臨時畢業生等簽證持有人申請學生簽證

澳洲傳媒周五（14日）報道，移民部本周突然公布重磅消息，從下月1日起禁止臨時畢業生、訪客及海事船員簽證持有人在澳洲境內申請學生簽證，以打擊「跳換簽證」，即外國公民利用不同類別簽證延長居留的行為。

政府周四（13日）發新聞稿詳盡列出新安排，除了目前已無法在境內申請學生簽證的現有簽證外，子類485的臨時畢業生簽證、子類600的訪客簽證、子類601的電子旅行授權簽證、子類602的醫療簽證、子類651的電子訪客簽證、子類771的過境簽證、子類988的海事船員簽證、子類995的臨時外交簽證、子類403的臨時工作（國際關係）簽證以及子類426的家庭工人（臨時）外交或領事簽證持有者，亦將不被允許在澳洲申請學生簽證。

政府表示，新措施將堵塞兩條利用作顛覆留學生簽證規例的途徑，迫使畢業生在澳洲立即尋找技術工作或離開。當局強調，澳洲需要一個能提供本地技能的移民體系，而不應令移民系統成為欺詐、漏洞和剝削的溫床。有當地律師指出，不少「避風港政策」申請人將失去入場資格。