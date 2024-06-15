華反對少數國家壟斷國際事務　籲加強對話

中國常駐聯合國代表傅聰周五（14日）在聯合國安理會包容與國際和平安全問題公開會上發言，呼籲國際社會倡導文明對話，增進國家間互信，促進社會包容，推動實現共同發展。中方主張大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務。

傅聰表示，「文明優越論」和「文明衝突論」不僅加劇國家與民族之間的隔閡，更會推高意識形態和地緣政治對抗的風險。他提到，要尊重各國自主選擇的政治制度，支持各國走出符合自身國情的發展道路，照顧各國合理的安全關切和利益訴求。他又指，社會包容不僅事關個人權益，也會對國際關係造成外溢影響，在一些國家社會撕裂、政治極化問題突出，不僅拖累自身穩定和發展，也導致其外交政策日趨保守化民粹化，增加國際環境的不穩定性和不確定性，呼籲有關國家深刻反思。

傅聰指出，當前南北發展鴻溝持續擴大，2030年議程面臨失速脫軌風險，呼籲維護自由開放的國際經貿環境，尊重全球南方正當的發展權利。他擔憂一些發達國家為謀求自身壟斷優勢，違背市場經濟原則，不斷出台保護主義政策，甚至推行單邊經濟脅迫，擾亂全球產業鏈、供應鏈，阻礙世界經濟健康發展，導致各國利益受到損害。中方呼籲世界各國站在歷史正確一邊，加強溝通對話，力行容恕之道，以團結合作實現共同發展、共同安全和共同進步。