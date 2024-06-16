首場美總統電視辯論　美媒公開相關規則

特朗普（左）和拜登過往曾經辯論。

美國總統拜登和前總統特朗普上月同意展開兩場辯論，其中一場將於本月27日舉行。有線電視新聞網（CNN）上周六（15日）公開第一場總統電視辯論規則，當中包括兩次廣告休息、不使用道具，以及除非被確認發言、否則兩名總統候選人的咪高峰將保持靜音。

根據規則，辯論長90分鐘，講台位置將以拋硬幣決定。兩名候選人會各獲一支筆、一本便箋和一支水，但不能使用其他道具。辯論期間，除了輪到發言的候選人外，咪高峰將保持靜音。主持人將確保過程時間安排，並確保討論文明進行。在插播廣告期間，競選工作人員不得與兩名總統候選人互動，演播室也不會有觀眾。

首場辯論於喬治亞州亞特蘭大市舉行。有英媒引述競選備忘錄指，拜登的首選辯論主題包括墮胎權、美國民主現狀和經濟；特朗普團隊日前則表明，辯論主題將圍繞非洲移民、公共安全及通脹。

在2016年總統選舉，特朗普於喬治亞州勝出。但在2020年總統選舉中，拜登以微弱優勢贏得該州。事後特朗普被指涉嫌試圖推翻選舉結果，與另外18人在當地合共被控41項罪名，但今年3月獲法官撤銷部分控罪。喬治亞州被視為今年選舉的搖擺州份之一，對選舉結果有重要影響。