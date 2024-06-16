俄媒：若沒收俄資產　G7國將損失830億美元

俄羅斯衞星網訊社周日（16日）引述各國統計部門的數據計算，七大工業國集團（G7）國家倘沒收俄羅斯資產，會使它們損失在俄的大約830億元（美元，下同，約6,474億港元）投資額。

G7領導人日前在意大利舉行峰會後發表聲明稱，打算在今年年底前向烏克蘭提供約500億元（約3,900億港元）的貸款，這些貸款將用俄羅斯被凍結資產的利息抵償。他們還宣布，在俄羅斯結束在烏克蘭的衝突並向烏克蘭支付損失賠償前，俄國資產將繼續被凍結。

衞星網訊社計算，截至2022年底（目前尚無後期數據），G7成員國對俄羅斯經濟的直接投資額達828億元（約6,458億港元）。G7在俄羅斯的最大投資者是英國，資產總額為189億元（約1,474億港元）。其次是德國173億元（約1,349億港元）、法國166億元（約1,294億港元）和意大利129億美元（約1,006億港元）。

報道稱，美國投資者在俄羅斯的投資總額為96億元（約748億港元），日本為46億元（約358億港元），加拿大為29億元（約226億港元）。俄羅斯總統普京此外形容G7將凍結俄羅斯海外資產的行為是偷竊，並警告說這種行為不會免受懲罰。