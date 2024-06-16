總理：難接受撤回醫學院擴招政策要求

南韓總理韓德洙周日（16日）在政府首爾辦公樓主持召開應對醫生集體行動的中央災難安全對策本部會議時表示，醫生集體停診不僅給全體社會帶來傷痛，還會破壞醫患數十年來積累的信賴，因此政府難以接受廢除醫學院擴招政策的主張。

韓德洙在會上表示，儘管患者們呼籲不要停診，但醫界目前仍未撤回集體有關計劃，政府對此深表遺憾。他指出，政府依法為治病救人的醫生提供其他職業沒有的實惠，但為了保護國民的生命權，也對其部分職業自由進行限制，無法給予醫療人無限的自由。

韓德洙表示，為了國家和實習住院醫生的未來，政府承諾不會讓返崗醫生受到任何不利影響。但將依據憲法和法律採取的措施變成一紙空文的要求實在難以接受。憲法和法律是包括醫界、政府在內的所有人必須時刻遵守的大原則，而不能時而遵守，時而不遵守。

韓德洙強調，政府歡迎一切形式的對話並已做好準備，並懇請醫界撤回集體停診計劃，進入醫療改革的框架，成為政府醫改的智囊。就大韓分娩醫院協會、大韓兒童醫院協會等團體宣布不參與集體停診行動一事，韓德洙表示感謝，稱國民和患者將懷着由衷的尊敬之情長久銘記。