西南航空波音737 MAX8　一度急墜至距海面400呎

美國傳媒周日（16日）披露，今年4月一架西南航空波音737 MAX 8客機飛行至太平洋上空期間，一度以每分鐘逾4,000呎的速度急墜，下降至距離海面僅400呎，其後成功安全爬升，事件中無人受傷，聯邦航空局（FAA）正調查事故。

涉事航班編號WN 2786，西南航空向機師發出的備忘錄顯示客機於4月11日從夏威夷檀香山飛往考愛島東部的利胡埃機場，但因天氣惡劣，飛行員無法在指定高度看到跑道而導致着陸嘗試中止，飛機需要復飛。復飛過程期間，副機長跟隨自動油門控制的推力杆移動時，無意中推動控制杆，飛機開始迅速下降，最大下降速度約為每分鐘4,400呎。機長立即命令副機長增加推力，飛機隨後以每分鐘8,500呎的速度猛烈爬升。飛機最終折返檀香山機場，安全降落。

安全數據證實，機組人員當時先後收到飛機系統發出「拉升」及「不要下降」的口頭警告，但副機師稱當時沒有聽到。備忘錄指，飛行員在事後匯報中表示通過模擬動畫了解到今次飛行的嚴重性是重大的，機組人員參與了全面的糾正行動，西南航空正在審查與飛行程序、訓練、標準及表現相關的數據和趨勢。西南航空發聲明稱，始終致力於持續改進，事件得到了適當處理。