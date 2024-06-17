擬用地獄景象挫陸攻台　美數十項計劃研無人武器系統

美媒日前報道，美軍印太司令部前司令帕帕羅曾表示中國大陸一旦攻台，美國的「地獄景象」（Hellscape）策略是挫敗大陸的關鍵，即在大陸進攻艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署大量無人艦機為美台和其他夥伴部隊爭取時間全面反擊。法媒《Naval News》周日（16日）分析，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力。

報道指，帕帕羅於去年8月提出「地獄景象」概念，吸取俄烏戰事的教訓，「地獄景象」核心要素是五角大樓快速採購及實戰部署大量無人系統。因應俄烏戰事，美方早前已宣布在1年半至2年內部署數千架無人機的「複製者」計劃，而計劃開發的新技術將用於「地獄景象」，兩者密切相關。「地獄景象」的願景在五角大樓和數十個活躍的項目中很明確，部分是在「複製者」計劃下，另一些則獨立於該計劃。

「地獄景象」從根本上來說是一個不對稱作戰概念，是一種拖延行動，利用大量武裝系統阻止任何企圖入侵的部隊，同時造成盡可能最高程度損害，使美國和盟軍有足夠時間在西太平洋建立必要的後勤和前沿，包括部署海軍陸戰隊瀕海團、陸軍多域特遣部隊和海軍航空母艦打擊群，以進行長期、高階作戰。在衝突發生前幾天或幾周，美國及盟國或已明確知道即將發生的侵略行動，可快速啟動預先部署在戰區的無人系統。

該策略的目標是拖延入侵部隊的初始力量足夠長的時間，以便讓軍艦、潛艇和軍機從美國調動到太平洋各基地。另一個作用是收集情報並建立基礎設施，以支援全球定位和情報匱乏的環境。