華商務部對進口歐盟豬肉　啟動反傾銷立案調查

中國商務部周一（17日）宣布，針對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至同年12月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日。本次調查自周一開始，通常一年前結束，特殊情況下可延長6個月。

華商務部稱，該部於本月6日收到中國畜牧業協會（下稱申請人）代表國內豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。商務部依據有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行了審查。經初步審查， 申請人相關豬肉和豬副產品的合計產量符合規定。同時，申請書亦包含了調查立案所要求的內容及有關證據。

根據公告的有關事項，這次被調查的產品為生豬屠宰加工後的產品，包括鮮、冷、凍豬肉；鮮、冷、凍豬的食用雜碎；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽醃或鹽漬的，未煉製或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪；鮮、冷、凍、乾、燻、鹽醃或鹽漬的，整個或切塊的豬腸、膀胱及胃。而上述產品主要供人食用。公告通知利害關係方應於本公告發布之日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加本次反傾銷調查。根據規定，商務部進行調查時，利害關係方應當如實反映情況，提供有關資料。假如利害關係方不如實反映情況、提供有關資料，或者沒有在合理時間內提供必要資訊，或者以其他方式嚴重妨礙調查的，商務部可以根據已經獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。