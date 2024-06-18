【東方日報世界視線】石油美元一旦崩　國際貨幣成亂局

石油美元的衰落，標誌着美國霸權與美元霸權的式微，但是從歷史來看，卻同時是全球政經金融進入戰國爭雄時代。

歷史上從來沒有像美元那樣的全球貨幣。1990年代至今是蘇聯與盧布瓦解，國際上美元獨尊，歐美過往即使強如日不落國的英國，也沒有這樣的國際貨幣功能的強勢。19世紀末至20世紀上半，是英國國力最鼎盛之時，英鎊仍面對法郎、馬克、美元等的競爭，被迫在金本位上反覆，也被迫推帝國優惠關稅制，以保英鎊與英國的貿易經濟利益。

一次大戰至二次大戰，是大英帝國面對各國的競爭。一方面是貿易，另一方面是貨幣金融，各國都倚仗海外殖民地作為競爭的市場條件，也因而實行封閉性的貿易關稅政策。德國少有殖民地，便把德語國整合，以此形成較大的德國聯邦。美國也是以高關稅保衞其本土，並捍衞南北美洲的勢力範圍。這段時期，各強國分割世界，發展出不同的貿易集團和貨幣區，如英鎊、法郎、馬克、美元、盧布等。還有在一次大戰後，獨立的眾多小國之貿易金融貨幣聯盟。全球經濟從歐洲開始四分五裂，自由貿易轉變為貿易戰、貨幣戰，以至熱戰。

以英鎊衰落至美元替代成為更強的國際霸權貨幣，主因是英國（法國）與德國兩場大戰的相互消耗。英國依賴美國的貿易與資金借貸，美國發戰爭財。但30年代大衰退亦有美國借助美元強勢，對內美元供應寬鬆，對外收緊，並迫使英國等收縮信貸，在與美元競爭中，英國企圖重建金本位失敗，經濟衰落。美國借對德國的二次大戰紓解國內衰退，英國則加重戰爭消耗，依賴向美借貸。結果大戰結束，歐洲黃金盡歸美國，歐洲要開放市場讓美國企業進入，經濟金融敗於美國之手。

歐洲的基礎還可用歐元與美國再鬥，但再鬥便又敗於烏克蘭戰爭。但美國戰爭消耗嚴重，使負債的經濟更趨不穩。去工業化、金融化的結果是貿易龐大逆差。石油美元的瓦解，美元的信用價值更低，國際經濟與貨幣便從美元獨尊走上群雄惡鬥。同時，也隨着貿易勢力圈形成，美元被架空，主要依靠金融。歐元、人民幣，乃至印俄的盧比和盧布，以及區域貨幣聯盟紛起，局部替代美元。二次大戰前的情況重演。金本位、數碼貨幣的新舊措施未必可應付，還是要經戰爭才可解決。

研究院院長 陳文鴻