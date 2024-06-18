普京訪朝為契機　俄朝或加強軍事合作

南韓情報和安全部門周一（17日）推測，俄朝或以俄羅斯總統普京訪朝為契機，建立緊密軍事合作關係。一旦北韓進入戰爭狀態，俄羅斯有可能立即採取軍事介入行動。

南韓情報機構相關人士指出，俄朝或會採用類似1961年《蘇朝友好合作互助條約》合作模式，即締約任何一方處於戰爭狀態時，另一方應立即盡其全力給予軍事及其他援助。俄羅斯克里姆林宮證實，普京於周二至周三（18至19日）應邀訪朝兩天。南韓政府將密切關注普京訪朝動向，並討論應對方案進行。南韓國家安保室室長張虎鎮周日（16日）透露，曾警告俄方不可逾越特定界限。

南韓統一部表示，今年公開的俄朝副部級官員以上高層交流（會談、國際會議、談話）共計18次，創下北韓領袖金正恩執政以來新高。俄朝2012至18年高級別交流，每年僅為1次至8次。但2019年美朝首腦河內會談破裂後，俄朝隨即舉行首腦會晤，雙方交流開始變得頻繁。2020至22年受新冠疫情影響，雙方高級別交流受限。從俄烏戰爭進入第二年的2023年起，雙方深化軍事領域等各方面合作。