普京罷免4名副防長　任命表甥女填補空缺

俄羅斯國防部高層人事再有變動，總統普京周一（17日）簽署命令罷免4名國防部副部長，並任命自己的親屬填補其中一個空缺。

普京頒布總統令解除潘科夫（Nikolai Pankov）、察里科夫（Ruslan Tsalikov）、舍夫左娃（Tatiana Shevtsova）和波波夫（Pavel Popov）的國防部副部長職務，同時把波波夫退出現役。普京任命齊維列娃（Anna Tsivileva）和帕維爾（Pavel Fradkov）為國防部副部長，財政部副部長戈爾寧擔任國防部第一副部長。

俄羅斯傳媒指，齊維列娃是普京表妹的女兒，同時是俄羅斯著名煤礦公司科爾馬爾煤炭集團的總裁。今年4月，普京任命齊維列娃擔任「祖國保衞者基金會」主席。齊維列娃的丈夫謝爾蓋是克雷莫沃州前州長，現任俄羅斯能源部長。帕維爾則是前總理弗拉德科夫的兒子。

今年5月，普京展開第5個總統任期後，撤換在任超過10年的前防長紹伊古，任命他為俄羅斯聯邦安全會議秘書；由經濟學家出身的前第一副總理別洛烏索夫出任新防長。克里姆林宮當時解釋，更換防長是因為國防部必須勇於創新，而確保國防支出符合國家整體利益至關重要。