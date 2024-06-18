涉犯冒犯君主罪被正式起訴　他信今出庭

泰國前總理他信被指於2015年在南韓首爾接受訪問時發表冒犯泰國君主的言論，泰國檢方上月決定落案起訴他信冒犯君主罪。總檢察長辦公室周二（18日）宣布，已正式起訴他信，一旦冒犯君主罪罪成，最高可判囚15年。他信周二出庭應訊，其律師已向法庭提交保釋申請。

最高檢察院舉行記者會，公布該院於當日審理他信涉嫌違反刑法第112條（冒犯君主罪）和《電腦犯罪法》案的最新情況，宣布已將此案移交刑事法庭審理，他信目前在刑事法庭等待審理結果。他信的法律團隊較早前提交一份請願書反對起訴，並辯稱處理此案的調查人員在國家和平與秩序維持委員會（NCPO）時代受到當權者的壓力和恐嚇，導致他們缺乏獨立性，故認為取證過程在法律層面存在不正當，並且因應當權者的意願存在偏見。

報道指，他信一方將提出4大辯護要點，包括他信沒有逃跑意圖，已準備好應訴。此外，他們認為他信有關「宮殿圈」（Palace Circle）的言論並不屬於違反《刑法典》第112條的範疇；他們要求公平審理，指NCPO的調查過程存在干擾，調查人員不獨立；並強調他信去年9月1日已獲皇家赦免，並在政府憲報上公布，當中包含了「忠於皇室」的內容。